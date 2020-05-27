В РПЦ назвали причину запрета в служении Сергия Романова

Фото: © Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"

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В Московском патриархате поддержали запрет в священнослужении схиигумена Сергия (Романова) из Свердловской области , назвав причиной этого его излишнюю "медийную активность".

Ранее епархия лишила Сергия, которого называют также духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской , права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, накануне на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов во время пандемии и вакцину от коронавируса. После этого Екатеринбургская епархия запретила его в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста.

"Некоторое время назад священноначалием Русской православной церкви было запрещено отцу Сергию Романову публично выступать. Это благословение было связано с тем, что многие его публичные выступления смущали верующих и содержали достаточно противоречивые мнения и позиции", — сказал РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, решение ограничить публичную деятельность схиигумена, оставив для него возможность совершать богослужения, было "разумным и умеренным".

"Однако, как все мы хорошо знаем, Сергий Романов не последовал данному благословению и продолжил свою медийную активность. В этой связи было принято соответствующее решение о запрещении его в священнослужении", — отметил Кипшидзе.

Он добавил, что окончательное решение в подобных случаях остается за епархиальным судом, который и рассмотрит деятельность Романова.