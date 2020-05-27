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В РПЦ назвали причину запрета в служении схиигумена Сергия Романова 

РИА Новости 40 минут назад
В РПЦ назвали причину запрета в служении Сергия Романова
Фото: © Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"
В Московском патриархате поддержали запрет в священнослужении схиигумена Сергия (Романова) из Свердловской области, назвав причиной этого его излишнюю "медийную активность".
Ранее епархия лишила Сергия, которого называют также духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, накануне на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов во время пандемии и вакцину от коронавируса. После этого Екатеринбургская епархия запретила его в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста.
"Некоторое время назад священноначалием Русской православной церкви было запрещено отцу Сергию Романову публично выступать. Это благословение было связано с тем, что многие его публичные выступления смущали верующих и содержали достаточно противоречивые мнения и позиции", — сказал РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его мнению, решение ограничить публичную деятельность схиигумена, оставив для него возможность совершать богослужения, было "разумным и умеренным".
"Однако, как все мы хорошо знаем, Сергий Романов не последовал данному благословению и продолжил свою медийную активность. В этой связи было принято соответствующее решение о запрещении его в священнослужении", — отметил Кипшидзе.
Он добавил, что окончательное решение в подобных случаях остается за епархиальным судом, который и рассмотрит деятельность Романова.
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Общество , Вахтанг Кипшидзе , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , РПЦ , РИА Новости , Свердловская Область
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