Вышел пятидесятый выпуск сатирического шоу «Известь»

В YouTube и социальных сетях появился пятидесятый выпуск информационно-сатирического шоу «Известь» ведущего радиостанции Comedy Radio Саввы Савченко. «Если говорить о промежуточных итогах, то можно сказать одно — время летит очень быстро. Ощущение такое, что мы только начали делать, а уже 50 выпусков прошло», — прокомментировал в интервью «Ленте.ру» событие автор и ведущий программы Савва Савченко.

«Известь» — это информационно-сатирическое шоу. пока есть новости. «И пока они есть — нам есть о чем говорить, — отметил ведущий. — Конечно, сейчас в условиях коронавируса событий происходит меньше, но абсурда в мире меньше не стало».

Савва Савченко рассказал, что всю жизнь работает либо в развлекательной, либо в информационной сфере, и по образованию он журналист — уже восемь лет ведет шоу на Comedy Radio, и поэтому некоторое время назад появилась мысль сделать что-то и в интернете, потому что он дает больше возможностей, чем классический телевизионный формат.

«К тому же его производить проще и быстрее, да и говорить можно намного о большем, — отметил Савва Савченко. — Поэтому решил, что все, что не помещается в рамках моего шоу на радио, воплотить в интернете. И вот в конце прошлого года окончательно сложилась идея приемлемого для меня формата обсуждения и стеба новостей, происходящих во всем мире. А поводов для сатиры и юмора новости дают очень много».

Программа «Известь» выходит два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

«Так как все в этом мире происходит теперь очень быстро, то реже чем два раза в неделю проводить такие шоу не имеет смысла, — подчеркнул Савва Савченко. — И таким образом мы успеваем зацепить самое главное ключевые вещи. Шоу развивается, сейчас я стал приглашать гостей. И если говорить о благе пандемии, то, конечно, сейчас люди охотнее общаются посредством видеосвязи, так как все сидят дома или на даче. У меня были уже Александр Любимов и Гарик Харламов, известные артисты музыканты, которые говорят о себе и о том, что думают по поводу тех событий, которые происходят вокруг».

В будущем Савва Савченко намерен развивать формат и искать какие-то новые «фишки».