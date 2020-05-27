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Россияне разделись ради медсестры в бикини 

Вероника Полынина 26 минут назад
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку тульской «медсестры в бикини» Надежды Жуковой.
Жители города примерили защитные костюмы, в которых работают медики с больными коронавирусом. Участники флешмоба признались, что буквально за несколько минут в защитных комбинезонах им стало невыносимо жарко.
«В этом костюме практически невыносимо, очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно — еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважением врачам», — приводит «Комсомольская правда» слова участника флешмоба Леонид Кошман.
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Жители Самары решили поддержать медсестру из Тулы и разделись в рамках флешмоба✔ Находиться в таком костюме даже в купальнике достаточно нелегко. Даже дышать становиться труднее, — приводит слова участника флешмоба телеканал СМИ! Также известно, что фотографии в аналогичной экипировке появились в социальных сетях. Жители Самары позировали в защитных костюмах поверх плавок и купальников на фоне дворов и даже больниц. Фотографии были подписаны хештегом #поракупальников. #тула #тула71 #россия #мывместе #медики #стопкоронавирус #поддержка #спасибо #tula #tula71 #liketime #instalike #лайктайм #взаимныелайки #подписки #развитиеинстаграм #novosti_tula

Публикация от  Новости | ЧП | Фото | Тула (@novosti_tula)

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле Надежды Жуковой.
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Решили поддержать медсестру из Тулы, которой сделали выговор за то, что она надела защитный костюм поверх купальника, так как в этих костюмах жарко. #поракупальников #тульскаямедсестра Друзья, в них НЕВОЗМОЖНО ЖАРКО! Муж каждый рабочий день задыхается в этих костюмах, ездит на жаре в машине не по одному часу. Главное не то, в чем одет медик, главное-его миссия!

Публикация от  Евгения (@eseniya_kuzminskaya)

Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник. Фото «медсестры в бикини» мгновенно стало вирусным. Девушка объяснила свой поступок тем, что в костюме было слишком жарко. Мнения относительно наряда медсестры разделились: руководство госпиталя сделало сотруднице замечание, тогда как интернет-пользователи и коллеги встали на ее защиту.
Комментарии 5
Общество , Видео , Комсомольская правда , Самара
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