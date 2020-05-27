Россияне разделись ради медсестры в бикини 

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку тульской «медсестры в бикини» Надежды Жуковой.

Жители города примерили защитные костюмы, в которых работают медики с больными коронавирусом. Участники флешмоба признались, что буквально за несколько минут в защитных комбинезонах им стало невыносимо жарко.

«В этом костюме практически невыносимо, очень жарко, очки запотевают. А если еще и работать, осуществлять свою деятельность нужно — еще сложнее. Поэтому огромный респект и уважением врачам», — приводит «Комсомольская правда» слова участника флешмоба Леонид Кошман.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле Надежды Жуковой.

Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник. Фото «медсестры в бикини» мгновенно стало вирусным. Девушка объяснила свой поступок тем, что в костюме было слишком жарко. Мнения относительно наряда медсестры разделились: руководство госпиталя сделало сотруднице замечание, тогда как интернет-пользователи и коллеги встали на ее защиту.