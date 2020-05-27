Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уйдет в спячку в июне»: новый прогноз по коронавирусу 

Артём Кульша 1 час назад
«Уйдет в спячку в июне»: новый прогноз по коронавирусу
Фото: ТАСС
Коронавирусная инфекция COVID-19 уйдет в спячку в середине июня. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток (НИИВС) имени Мечникова Николай Филатов.
Филатов, как сообщал «Рамблер», — доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, бывший глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.
По его мнению, по истечении двух первых недель лета коронавирус уйдет в спячку.
«Его даже найти будет трудно», — считает он.
Филатов подчеркнул, что такой вывод ему позволяют сделать знания в области развития эпидемического процесса.
Сегодня действующая глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице полностью контролируемая, город готов к первому и второму этапам снятия ограничений.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Комментарии
Общество , Николай Филатов , Елена Андреева , РАН , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
07:56
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
Новости Москвы
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение