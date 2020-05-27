«Уйдет в спячку в июне»: новый прогноз по коронавирусу 

Коронавирусная инфекция COVID-19 уйдет в спячку в середине июня. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток (НИИВС) имени Мечникова Николай Филатов.
Филатов, как сообщал «Рамблер», — доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, бывший глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.
По его мнению, по истечении двух первых недель лета коронавирус уйдет в спячку.
«Его даже найти будет трудно», — считает он.
Филатов подчеркнул, что такой вывод ему позволяют сделать знания в области развития эпидемического процесса.
Сегодня действующая глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице полностью контролируемая, город готов к первому и второму этапам снятия ограничений.