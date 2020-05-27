«Уйдет в спячку в июне»: новый прогноз по коронавирусу 

Все новости на карте

Коронавирусная инфекция COVID-19 уйдет в спячку в середине июня. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток (НИИВС) имени Мечникова Николай Филатов

По его мнению, по истечении двух первых недель лета коронавирус уйдет в спячку.

«Его даже найти будет трудно», — считает он.

Филатов подчеркнул, что такой вывод ему позволяют сделать знания в области развития эпидемического процесса.