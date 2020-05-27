Однажды в мире начнется настоящая эпидемия опасного вируса, жертвами которого станут миллионы человек. Об этом врач Александр Мясников заявил в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Мясников, как сообщал «Рамблер», — главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71). Вчера он стал героем нового эпизода «Осторожно, Собчак».

В ходе него медик заявил, что все вирусологи сходятся во мнении, что настоящая эпидемия опасного вируса впереди. Она начнется в Китае, пойдет от свиней, будет переносится птицами, а летальность будет серьезной — миллионы людей уже в первые месяцы.

«Это будет… Это будет… мы не знаем когда — через год, через два, через пять, через 10, — но это будет», — убежден он.

Также Мясников заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что мир не готов к серьезной войне.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,6 миллиона человек.