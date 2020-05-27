Утверждены правила профилактики коронавируса в РФ

Роспотребнадзор выпустил постановление, где утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса. Они будут действительны до первого января 2021 года. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сказано в постановлении.
Отмечается, что проведение мероприятий обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев коронавируса, пишет ТАСС.
«ФедералПресс» напоминает, что на днях Минздрав утвердил порядок госпитализации зараженных коронавирусом. Ведомство обозначило и критерии, при которых госпитализируются несовершеннолетние.