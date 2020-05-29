Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Подмосковья начнут бесплатно раздавать маски 

Lenta.ru и ещё 23 37 минут назад
Жителям Подмосковья начнут бесплатно раздавать маски
Фото: Michael Sohn / AP
В Московской области начнут бесплатно раздавать защитные маски. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.
Данная мера коснется некоторых категорий граждан. Так, каждой малообеспеченной семье на безвозмездной основе предоставят по 20 масок. Также по шесть масок полагается каждому неработающему пенсионеру.
По заявлению губернатора, маски будут вручены до 20 июня. Каким образом можно будет их получить, не уточняется.
28 мая Воробьев сообщил, что в регионе производятся около трех миллионов медицинских масок в сутки. По его словам, в последнее время в регионе открылось 11 предприятий по их производству, и сейчас стоит задача «радикально снизить цену». Он отметил, что маска останется обязательным атрибутом до появления вакцины.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
Донбасс включили в план децентрализации Украины Донбасс включили в план децентрализации Украины Обнародована карта для прогулок в Москве Обнародована карта для прогулок в Москве В США пожелали возрождения армии в Японии В США пожелали возрождения армии в Японии
Общество , Новости регионов , Андрей Воробьев , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение