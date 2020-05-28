Бывшая жена Успенского раскритиковала писателя

Третья жена Эдуарда Успенского Элеонора Филина в беседе с телеканалом "Звезда" поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, заявившую о противоречивом характере отца и выступившую против наименования литературной премии в его честь.

"Татьяна, она, так сказать, всю жизнь страдала от этого. И при мне, и без меня — до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила, мягко сказать", — заявила она.

Филина отметила, что ее ребенок якобы также становился жертвой давления со стороны отца. Экс-супруга писателя добавила, что "это совершенно открытая информация", которая появлялась в СМИ, и она сама рассказывала о домашней обстановке в семье уже после расставания с Успенским.

По словам Филиной, хотя умалять таланта Успенского нельзя, она выступает против наименования литературной премии его именем.

Накануне ряд СМИ написали, что после того как Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на лучший логотип премии "Большая сказка" имени Успенского, родная дочь писателя Татьяна попросила не называть премию именем ее отца. Причиной этого она назвала противоречивый характер Успенского. В пресс-службе РГДБ заявили, что при организации премии библиотека руководствовалась исключительно творческими заслугами и не принимала во внимание личные качества писателя.