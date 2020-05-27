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«Тварь, жулик, ничтожество»: Соловьев обратился к Гордону 

Артём Кульша 43 минуты назад
«Тварь, жулик, ничтожество, группенфюрер СБУ»
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Дмитрий Гордон — тварь, жулик, ничтожество, бездарность и группенфюрер Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом российский журналист Владимир Соловьев заявил в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев Live».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Гордон заявил, что взял бы интервью у Соловьева. Тот в эфире своего шоу «Воскресный вечер» на телеканале «Россия» ответил отказом и назвал коллегу нацистской мразью.
«Я презираю тебя и твоих хозяев», — заявил журналист.
Позже в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев Live» он назвал Гордона недобитой бандеровской тварью, обычным безграмотным жуликом, звенящим ничтожеством, бездарностью в профессиональном плане и группенфюрером СБУ.
«Вова, тихо, я тебя понял! Спокойно!» — заявил Гордон в ответе на ответ Соловьева, который опубликовал вчера на своем YouTube-канале.
Он признался, что раньше считал коллегу очень умным человеком, а теперь считает идиотом. Более того, Гордон высказал мнение, что Соловьев употребляет запрещенные вещества либо злоупотребляет алкогольными напитками, «бухает».
В середине мая депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью Гордону. После этого он назвал ее символом предательства, а беседу с ней — документацией агрессии России в отношении Украины.
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Общество , Владимир Соловьев , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , СБУ , Госдума
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