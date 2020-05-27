«Тварь, жулик, ничтожество, группенфюрер СБУ»

Ранее, как сообщал «Рамблер», Гордон заявил, что взял бы интервью у Соловьева. Тот в эфире своего шоу «Воскресный вечер» на телеканале «Россия» ответил отказом и назвал коллегу нацистской мразью.

«Я презираю тебя и твоих хозяев», — заявил журналист.

Позже в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев Live» он назвал Гордона недобитой бандеровской тварью, обычным безграмотным жуликом, звенящим ничтожеством, бездарностью в профессиональном плане и группенфюрером СБУ.

«Вова, тихо, я тебя понял! Спокойно!» — заявил Гордон в ответе на ответ Соловьева, который опубликовал вчера на своем YouTube-канале.

Он признался, что раньше считал коллегу очень умным человеком, а теперь считает идиотом. Более того, Гордон высказал мнение, что Соловьев употребляет запрещенные вещества либо злоупотребляет алкогольными напитками, «бухает».