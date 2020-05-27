В Крыму нашли способ открыть туристический сезон 

Представители гостиничного бизнеса и руководство Крыма обсудили варианты запуска туристического сезона на полуострове поле завершения эпидемии коронавирусной инфекции, сообщают «Вести Крым». Выработанная позиция будет представлена федеральным властям.

Речь идёт об онлайн-конференции главы Крыма Сергея Аксёнова и представителей средств местного размещения. Участники совещания обсудили возможные способы старта туристического сезона и запуска деятельности санаторно курортного-комплекса в 2020 году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора . Какие именно варианты выработали эксперты пока не известно. Однако, по данным СМИ, в результате участники конференции пришли к единому мнению, которое впоследствии будет представлено на федеральном уровне.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санаторно-курортный комплекс полуострова будет готов к приему посетителей из числа местных жителей после 15 июня. Он также подчеркнул, что дата может корректироваться с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. В 2020 году в Крыму точно не стоит ждать открытия летних пришкольных лагерей. По словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, организация этого вида отдыха в текущем году находится под запретом.