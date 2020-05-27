Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму нашли способ открыть туристический сезон 

Павел Тиунов 24 минуты назад
В Крыму нашли способ открыть туристический сезон
Фото: РИА Новости
Представители гостиничного бизнеса и руководство Крыма обсудили варианты запуска туристического сезона на полуострове поле завершения эпидемии коронавирусной инфекции, сообщают «Вести Крым». Выработанная позиция будет представлена федеральным властям.
Речь идёт об онлайн-конференции главы Крыма Сергея Аксёнова и представителей средств местного размещения. Участники совещания обсудили возможные способы старта туристического сезона и запуска деятельности санаторно курортного-комплекса в 2020 году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Какие именно варианты выработали эксперты пока не известно. Однако, по данным СМИ, в результате участники конференции пришли к единому мнению, которое впоследствии будет представлено на федеральном уровне.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санаторно-курортный комплекс полуострова будет готов к приему посетителей из числа местных жителей после 15 июня. Он также подчеркнул, что дата может корректироваться с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. В 2020 году в Крыму точно не стоит ждать открытия летних пришкольных лагерей. По словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, организация этого вида отдыха в текущем году находится под запретом.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Комментарии
Общество , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы уникальные данные о советских танках
Опубликованы уникальные данные о советских танках
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Задержанный за убийство девочки в Пензе назвал мотив
Задержанный за убийство девочки в Пензе назвал мотив
Видео
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение