«Невозможно»: Роспотребнадзор о дистанционной сдаче ЕГЭ

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский завил, что технологии для организации сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате пока нет. Об этом он сообщил в эфире "Эха Москвы".

По его словам, на сегодняшний день отсутствует технология, которая позволила бы дистанционно провести такой же объективный экзамен в равных для всех условиях.

"К сожалению, это невозможно", — добавил Круглинский.

Ранее стало известно, что ЕГЭ школьники начнут сдавать 3 июля. Решение перенести сроки экзамена было принято из-за пандемии коронавируса.