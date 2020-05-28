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В Роспотребнадзоре заявили о невозможности сдачи ЕГЭ дистанционно 

Газета.Ru и ещё 16 52 минуты назад
«Невозможно»: Роспотребнадзор о дистанционной сдаче ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский завил, что технологии для организации сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате пока нет. Об этом он сообщил в эфире "Эха Москвы".
По его словам, на сегодняшний день отсутствует технология, которая позволила бы дистанционно провести такой же объективный экзамен в равных для всех условиях.
"К сожалению, это невозможно", — добавил Круглинский.
Ранее стало известно, что ЕГЭ школьники начнут сдавать 3 июля. Решение перенести сроки экзамена было принято из-за пандемии коронавируса.
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Общество , Рособрнадзор , Роспотребнадзор , Эхо Москвы
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