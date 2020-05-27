Вирус «гуляет» по СИЗО от миллиардера к миллиардеру

В следственном изоляторе ФСБ признали наличие трех заболевших коронавирусом. По данным Business FM, среди них богатейшие бизнесмены Дмитрий Михальченко и Зиявудин Магомедов. Последнего даже пришлось госпитализировать

О том, что в столичном СИЗО «Лефортово» в Москве выявлено три случая подозрения на коронавирусную инфекцию среди обвиняемых, ФСИН сообщила накануне. В пресс-релизе ведомства говорилось, что «все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в медицинской части следственного изолятора», а их заболевание «протекает в легкой форме». Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По данным Business FM, первым, у кого заподозрили заболевание, стал миллиардер Зиявудин Магомедов, которого мог заразить, по всей видимости, кто-то из следователей СД МВД, приносящих ему материалы уголовного дела для ознакомления. «Магомедов передал инфекцию своему сокамернику — бывшему директор ФГУП „Атэкс“ Федеральной службы охраны (ФСО) Андрею Каминову », — рассказал радиостанции источник, знакомый с ситуацией.

Интересно, что подозрение на COVOD-19 выявили и у проходящего вместе с Каминовым по делу другого сидельца «Лефортово», главы холдинговой компании «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко. В этой связи процесс над Михальченко, Каминовым и еще четырьмя фигурантами, обвиняемыми в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огареве, был приостановлен. Решение об этом принял Второй Западный окружной военный суд, отклонивший 25 мая ходатайство защиты об освобождении фигурантов.

«Военная тайна» российских изоляторов

Развивающаяся ситуация вызвала серьезные опасения у адвокатов Зиявудина Магомедова, который пока что единственный, по сведениям защиты, кого из заболевших в «Лефортово» отправили в больницу «Матросской Тишины». Дело в том, что у заболевших арестантов в Москве выбор невелик: в случае серьезных проблем со здоровьем их везут либо в больницу СИЗО № 1, либо в 20-ю горбольницу.

Как рассказал Business FM адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн, хронология событий такова. Вначале обвиняемого перестали «выдавать» для ознакомления с делом.

«А вместо этого стали появляться справки, что он болен, диагноз там не указан. Но в связи с тем, что стали появляться публикации, что у него коронавирус, и они не опровергнуты, то следует, видимо, согласиться с тем, что администрация изолятора «Лефортово» этот факт не оспаривает», — сказал защитник.

По сведениям защитников миллиардера, в больницу «Матросской Тишины» Зиявудина Магомедова госпитализировали вечером 25 мая. Связаться с врачами или передать фигуранту лекарства адвокатам не удалось. Все, что сейчас происходит там с обвиняемым, «покрыто мраком», а адвокатам удается получать лишь отрывочные сведения, говорят защитники.

«Почему этому придается характер военной тайны, я совершенно не могу понять, — признался Александр Гофштейн. — Это ведь не тайна следствия и не гостайна».

Обращение в суд

Адвокаты Зиявудина Магомедова 25 мая подали в Мосгорсуд ходатайство об изменении обвиняемому меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Аналогичное ходатайство было подано ими и на имя следователя. Кроме того, защита направила телеграмму генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять рассмотрение ходатайств адвокатов под личный контроль.

Аналогичные действия предпринял и защитник старшего брата Зиявудина Магомедова Магомеда Магомедова Михаил Ошеров . В апреле он уже просил следователя СД МВД изменить его клиенту меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, но получил отказ.

По словам адвоката, несмотря на то, что с 25 мая для всех входящих в «Лефортово» ввели дополнительные требования безопасности (теперь, помимо масок и перчаток, на входящем должен быть одноразовый комбинезон и пластиковая маска-забрало), сохраняется риск заражения.

Он отметил, что при ознакомлении с делом следователь, адвокат и фигурант сидят за одним столом.

«При этом с утра с теми же материалами дела мог знакомиться другой фигурант, а до этого они были еще где-то», — рассказал Business FM защитник.

Братья Магомедовы находятся в СИЗО с марта 2018 года. Вместе с ними по делу проходят еще трое фигурантов. Им вменяется хищение на сумму 11 млрд рублей в составе преступного сообщества, которое, как считают следователи, имели место при строительстве различных крупных объектов, таких как стадион «Арена Балтика» в Калининграде. Фигуранты отрицают вину, считая, что следствие криминализировало обычную предпринимательскую деятельность. Расследование их дела было завершено еще в августе 2019 года. С тех пор обвиняемые знакомятся с материалами дела. В конце марта 2020 года Мосгорсуд в очередной раз продлил им арест до 30 июня.

Пока не ясно, согласится ли Мосгорсуд рассмотреть ходатайство защиты Магомедовых. Дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает обращения адвокатов в суд с самостоятельной просьбой об изменении меры пресечения, это может сделать только следователь. Однако защитники братьев ссылаются на решение Конституционного суда, который указал, что каждый вправе обратится в суд за защитой нарушенных прав.

Тревоги защиты Абызова

Адвокат другого фигуранта громкого дела, бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова Александр Аснис , сообщил Business FM, что на фоне появившихся тревожных сообщений защита повторно подняла вопрос о переводе обвиняемого под домашний арест. Соответствующее ходатайство подано на имя следователя Николая Степанова 26 мая. Также защита «прорабатывает иные процессуальные решения».

«У Абызова есть ряд хронически заболеваний, по которым он так и не обследован. Вспышка же коронавируса в «Лефортово» создает дополнительную опасность заражения. Дома он будет гарантированно изолирован от любой заразы. Кроме того, после освобождения его могут обследовать в медучреждениях, где его реально могут обследовать и установить точный диагноз», — сказал защитник.

Он напомнил, что у его клиента ранее выявили неврологическое расстройство, вызванное падением иммунитета.

Мосгорсуд 25 марта оставил Михаила Абызова и нескольких предполагаемых его соучастников в СИЗО еще на три месяца, до 25 июня. Их обвиняют в хищениях на сумму 4 млрд рублей, также в составе организованного преступного сообщества. По версии следствия, хищения имели место в 2012-2014 годах. Тогда Абызов был министром и не имел права заниматься бизнесом. Его активы были переданы в доверительное управление.