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Пока вы спали: россияне массово забирают валюту 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Россияне продолжают массово выводить валюту, в апреле с депозитов был снят 1,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные ЦБ России, которые привело принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным регулятора, с начала года россияне сняли со счетов почти весь объем валюты, который был накоплен за 2019 год. Так, объем валютных вкладов уменьшился на 8,3 млрд долларов, тогда как за весь прошлый год прирост составил 8,6 млрд долларов.
Эксперты, опрошенные изданием, связали эту тенденцию с низкой доходностью валютных депозитов, а также слухами о якобы существующих планах изъятия вкладов.

В США пригрозили новыми санкциями «Северному потоку-2»

Против российского газопровода «Северный поток-2» могут быть введены новые санкции. Об этом посол США в Германии Ричард Гренелл заявил газете Handelsblatt.
По словам посла, санкции против российского проекта в США пользуются поддержкой и республиканцев, и демократов.
«Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро», — пояснил он, призвав Германию пересмотреть свою политику в отношении России и прекратить «прикармливать зверя».

В России у кошки обнаружили COVID-19

Взятый у кошки в Москве тест на коронавирус оказался положительным, позже диагноз был подтвержден в ходе дополнительного исследования. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина. Об этом со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Николая Власова пишет «Интерфакс».
Представитель Россельхознадзора также подчеркнул, что доказательств того, что домашние животные могут передавать COVID-19 человеку, нет, поэтому никаких мер в отношении них принимать не нужно.

Трамп пригрозил Китаю ответом за действия против Гонконга

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время объявить о мерах, которые планируется принять против Китая из-за политики, проводимой им в отношении Гонконга. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду пока говорить об этом, я скажу об этом через пару дней», — заявил Трамп, пояснив, что это будет «нечто мощное».

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ

Нападающий «Вашингтона» российский хоккеист Александр Овечкин в девятый раз завоевал награду, которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает Championat.
По итогам регулярного чемпионата, о завершении которого стало известно 26 мая, Александр Овечкин разделит приз «Морис Ришар Трофи» с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. Оба игрока набрали по 48 шайб.
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Общество , Видео , Григорий Березкин , Николай Власов , Александр Овечкин , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Россельхознадзор , Центральный банк России , Handelsblatt , Интерфакс
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