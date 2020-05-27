«Получили деньги»: Михалков объяснил травлю «Бесогона» 

Некто организовал информационную кампанию против режиссера Никиты Михалкова и предложил ряду медийных персон принять участие в ней за очень хорошие деньги. Об этом, как сообщает «Царьград», заявил сам Михалков.

В начале мая, как сообщал «Рамблер», в эфире своего шоу «Бесогон» Михалков заявил, что американский бизнесмен Билл Гейтс хочет чипировать всех людей и устроить апокалипсис с целью сокращения населения Земли, которое потребляет слишком много еды, кислорода и тому подобного. По его мнению, чипы будут исполнять роль органа, контролирующего человека.

Общественность раскритиковала теорию режиссера, сочтя ее конспирологической. Тем временем сам он назвал критику в свой адрес информационной кампанией. Также Михалков рассказал, что предложение принять в ней участие за очень хорошие деньги получили некоторые медийные персоны.

Он заявил, что об этом ему рассказали персоны, отказавшиеся от предложения. Также режиссер назвал то, что такое предложение им поступило, свидетельством того, что он поднимает очень правильные вопросы в своей программе.