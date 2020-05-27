Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной 

Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил обеспокоенность обстановкой в США , заявив, что страна оказалась на грани гражданской войны. Такое мнение он высказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс. Эфире".

"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны", — заявил Познер, объяснив, что такое разделение напоминает времена войны Севера и Юга и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения.

Говоря о конфликте между США и Китаем, Познер выразил уверенность, что в противостоянии однозначно победит Пекин, поскольку он обладает не только ядерным оружием и мощными Вооруженными силами, но и дисциплинированным населением.

Телеведущий констатировал, что американскому веку наступил конец и новый, XXI век уже будет веком господства Китая.