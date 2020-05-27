Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной 

РИА Новости 20 минут назад
Познер сравнил ситуацию в США с гражданской войной
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил обеспокоенность обстановкой в США, заявив, что страна оказалась на грани гражданской войны. Такое мнение он высказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс. Эфире".
"Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны", — заявил Познер, объяснив, что такое разделение напоминает времена войны Севера и Юга и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения.
Говоря о конфликте между США и Китаем, Познер выразил уверенность, что в противостоянии однозначно победит Пекин, поскольку он обладает не только ядерным оружием и мощными Вооруженными силами, но и дисциплинированным населением.
Телеведущий констатировал, что американскому веку наступил конец и новый, XXI век уже будет веком господства Китая.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Выявлен новый способ передачи коронавируса Выявлен новый способ передачи коронавируса "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Общество , Владимир Познер , Софико Шеварднадзе , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
«У нас всех в жизни это в первый раз»
00:16
«У нас всех в жизни это в первый раз»
Политика
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
01:45
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение