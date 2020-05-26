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Гордон назвал Соловьёва «сволочью и подонком» 

News.ru 1 час назад
Гордон высказался о Соловьеве
Фото: Дмитрий Гордон/facebook.com
Российский телеведущий Владимир Соловьёва в своей программе сравнил Дмитрия Гордона с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. Украинский журналист сразу же отреагировал на это заявление.
Он умнейший человек, и я говорю это без подвоха. Он умница. Просто он еще сволочь и подонок. Так бывает, — заявил Гордон, говоря о Соловьёве.
По его словам, Соловьёв является командиром российского информационного спецназа, который «своими пламенными речами поджигал фитиль войны».
Кроме того, Гордон заметил, что он не знает никого, кто мог бы ежедневно, стоя по несколько часов на ногах в полувоенном френче, «истошно поливать Украину», сообщает «Собеседник».
До этого Соловьёв возмутился тем, что Гордон взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и у бывшего командующего вооруженными силами ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Соловьёв подчеркнул, что сам бы не стал беседовать с Гордоном.
Ранее NEWS.ru передавал, что Поклонская рассказала, почему решила дать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По её словам, она услышала в публичном диалоге Гордона и Александра Невзорова отзывы с издёвкой о себе и рекомендовала высказываться о собеседнике очно. После этого Гордон предложил идею интервью, депутат приняла предложение.
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Комментарии 2
Общество , Игорь Гиркин , Наталья Поклонская , Александр Невзоров , Дмитрий Гордон , Юлиус Штрейхер , Госдума , ИД "Собеседник"
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