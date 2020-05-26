Описан мир после пандемии

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Жизнь людей изменится после пандемии коронавируса, возможно, в лучшую сторону, заявили писатели-фантасты во время онлайн-презентации литературного проекта «ПостЭпидемия».

«Мы вполне можем менять мир к лучшему. Да, конечно мир немного изменится после этой пандемии, и вполне возможно, кстати, что будет и вторая волна и так далее. Но мы уже, по крайней мере, знаем, чего ожидать от этого жуткого вируса. Мы знаем, собственно говоря, как от него защищаться. Мы знаем, что, в общем и целом, у человечества всегда будут гораздо более действенные инструменты против вируса, чем у вируса против нас», — приводит РИА «Новости» слова писателя Кирилла Бенедиктова.

Он отметил, что от людей зависит, каким будет мир после пандемии. И потому участники литературного проекта «ПостЭпидемия» попытались продемонстрировать возможные положительные исходы ситуации.

«Скорее всего, будут перекроены и внутренние, скажем так, взаимоотношения людей в обществе, будет перекроена экономика, потому что удар нанесен очень серьезный», — добавил он.

Ранее французский писатель Мишель Уэльбекв заявил, что главным результатом пандемии должно стать «ускорение некоторых из уже происходящих перемен».