Пенсионеру начисляли долги за проданную квартиру

Симферополе пенсионер пять лет получал счета на оплату коммунальных услуг за проданную квартиру; незаконные требования были отменены в этом году. Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по республике Крым.

Как передает агентство, мужчина купил квартиру в 2008 году, однако в том же году здание, где находилась квартира, было признано нежилым. Через год мужчина продал помещение.