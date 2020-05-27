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«Балканец» атакует Россию 

Мария Иванова и ещё 11 29 минут назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце недели в Центральной России выпадет рекордное количество осадков. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист рассказал, что над Балканами и Западным Причерноморьем раскинулась «обширная циклоническая депрессия». В ближайшие два дня она будет набирать силу за счет влажного и теплого морского воздуха.
«Сформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, «Балканец» в пятницу атакует Центральную Россию», — предупредил Тишковец.
По прогнозам синоптиков, в Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областях за сутки выпадет почти месячная норма осадков. По самым пессимистичным расчетам, на Москву может пролиться до 42-47 миллиметров дождя.
« [Это] составляет четыре ведра воды на метр квадратный», — отметил Тишковец.
Если прогноз окажется верным, будет установлен суточный рекорд по осадкам в мае, который пока принадлежит 1976 году: тогда за 24 часа на город вылилось 39 миллиметров.
Тишковец отметил, что в воскресенье Центральную Россию ожидает еще одна череда интенсивных ливней.
Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолоданий, дождей и сильных ветров.
Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году. Ученый предупредил, что постоянный прогрев поверхности приведет к иссушению почвы и к высокому классу пожарной опасности.
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Общество , Видео , Евгений Тишковец
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