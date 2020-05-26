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Грачевский высказался об обвиненном дочерью Успенском 

Павел Тиунов 47 минут назад
Грачевский высказался об обвиненном дочерью Успенском
Фото: ТАСС
Руководитель «Ералаша» Борис Грачевский заявил, что отношения в семье писателя Эдуарда Успенского не могут повлиять на величину культурного наследия, которое он оставил. Об этом сообщает «Взгляд».
Как писал «Рамблер», ранее дочь Успенского Татьяна выступила против присвоения премии имени Эдуарда Успенского. «Собеседник» опубликовал открытое письмо, в котором она назвала отца жестоким и заявила, что он совершал домашнее насилие.
«Вы просто не понимаете, что вытворяли Толстой, Некрасов. Зачем это все? Остаются же книги, остается то, что нет в нашей стране ребенка, который не знает, кто такой Чебурашка. А теперь о нем и полмира знает», — отметил Грачевский.
Он призвал «не ставить на одну дорогу» личную жизнь и творчество. По словам режиссера, у Успенского было множество недостатков, как и у других людей, но ради таланта их можно было терпеть.
«Он абсолютно достоин того, чтобы детскую литературную премию назвали его именем. <…> Я ни в коей мере не хочу его оправдывать или защищать, но хочу отделить одно от другого», — заключил Грачевский.
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Общество , Борис Грачевский , ИД "Собеседник"
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