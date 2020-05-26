В Ярославле руководитель госучреждения «Южный Водоканал» Игорь Кузнецов оскорбил местного жителя из-за замечания о несоблюдении режима самоизоляции.
Как пишет портал YarNews, местные жители утверждают, что конфликт с Кузнецовым, снимающим квартиру в центре Ярославля, начался около двух недель назад с вежливой просьбы покинуть детскую площадку во дворе дома, где чиновник гулял со своими детьми.
Сам Кузнецов утверждает, что человек, которого он оскорбил, буквально преследовал его все это время: плевался, называл его семью коронавирусной, совершал агрессивные действия. По словам Кузнецова, он дважды обращался к участковому с просьбой защитить его от соседа.
На видео, размещенном в Сети, чиновник в присутствии полицейского заявляет, что «плевал, ссал и срал» на соседа.
Видеозапись уже заинтересовала губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Он заявил, что инцидент требует тщательного разбирательства.
«Ни один представитель власти не должен вести себя таким образом. Это порочит всю государственную систему. Разговоры про провокации не могут служить оправданием. Надо держать себя в руках, и не опускаться до оскорблений», — сказал Миронов изданию «Подъем».