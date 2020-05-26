Как пишет портал YarNews , местные жители утверждают, что конфликт с Кузнецовым, снимающим квартиру в центре Ярославля, начался около двух недель назад с вежливой просьбы покинуть детскую площадку во дворе дома, где чиновник гулял со своими детьми.

Сам Кузнецов утверждает, что человек, которого он оскорбил, буквально преследовал его все это время: плевался, называл его семью коронавирусной, совершал агрессивные действия. По словам Кузнецова, он дважды обращался к участковому с просьбой защитить его от соседа.

На видео, размещенном в Сети, чиновник в присутствии полицейского заявляет, что «плевал, ссал и срал» на соседа.

Видеозапись уже заинтересовала губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова . Он заявил, что инцидент требует тщательного разбирательства.