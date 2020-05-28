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В Подмосковье готовятся ко второй волне коронавируса 

Артём Кульша и ещё 33 1 час назад
В Подмосковье рассказали о пациентах с COVID-19
Фото: РИА Новости
Осенью в Московской области может начаться вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Стригункова приняла участие в заседании Московской областной думы. В ходе него она заявила, что подмосковное Министерство здравоохранения ожидает вторую волну распространения коронавирусной инфекции к сентябрю.
«Запасаемся средствами (индивидуальной защиты. — Прим. ред.) и на будущие периоды», — сообщила она.
Министр добавила, что сейчас в Московской области нет дефицита средств индивидуальной защиты — их запаса хватит более чем на месяц.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, вторая волна распространения коронавирусной инфекции в России возможна в конце октября — ноябре.
В свою очередь, вчера заместитель директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток (НИИВС) имени Мечникова Николай Филатов высказал мнение, что в середине июня коронавирусная инфекция уйдет в спячку и ее даже трудно будет найти.
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Комментарии
Общество , Николай Филатов , Владимир Путин , Московская область
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