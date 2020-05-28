В Подмосковье рассказали о пациентах с COVID-19

Осенью в Московской области может начаться вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Стригункова приняла участие в заседании Московской областной думы. В ходе него она заявила, что подмосковное Министерство здравоохранения ожидает вторую волну распространения коронавирусной инфекции к сентябрю.

«Запасаемся средствами (индивидуальной защиты. — Прим. ред.) и на будущие периоды», — сообщила она.

Министр добавила, что сейчас в Московской области нет дефицита средств индивидуальной защиты — их запаса хватит более чем на месяц.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению специалистов, вторая волна распространения коронавирусной инфекции в России возможна в конце октября — ноябре.