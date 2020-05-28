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В Дагестане умерли лечившие больных COVID-19 главврач больницы и фельдшер 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
Лечивший пациентов с COVID-19 главврач умер в Дагестане
Фото: РИА Новости
Главврач детской больницы и фельдшер скорой помощи, лечившие больных с коронавирусной инфекцией, скончались в Дагестане, сообщил мэр города Буйнакска Исламудин Нургудаев.
"Со скорбью воспринял сегодняшнее известие о смерти наших медицинских работников из-за коронавирусной инфекции. От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат Зайнутдиновны главного врача детской больницы Буйнакска и фельдшера станции скорой помощи города Арсланбековой Умрагиль", — написал Нургудаев в Instagram.
Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике более 40 врачей погибли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции.
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Общество , COVID-19 , Джамалудин Гаджиибрагимов , Исламудин Нургудаев , Республика Дагестан
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