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Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года? 

Экспресс газета 2 часа назад
Что изменится в жизни россиян с июня
Фото: РИА Новости
Каждый месяц мы рассказываем читателям о том, каких изменений в законодательстве им ждать в ближайшее время и как они изменят нашу привычную жизнь. Сегодня на повестке дня новые законы с июня 2020 года, которые вступят в силу уже в следующий понедельник.

Новые выплаты семьям с детьми

Власти продолжают вводить новые меры социальной поддержки в условиях пандемии коронавируса. Во время последнего обращения Владимир Путин объявил о дополнительных пособиях для семей с детьми, которые начнут выплачивать с 1 июня 2020 года.
Семьям с детьми от 3 до 16 лет полагается разовые выплаты в размере 10 000 рублей и по 5 000 рублей на детей до 3 лет за апрель, май и июнь.
Социальную поддержку окажут также малоимущим семьям с детьми, то есть тем, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Выплата составит половину прожиточного минимум в месяц, а начисления пойдут с января этого года.

Открытие санаториев

С 1 июня 2020 году возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Посетители получат полный пакет медицинских услуг, а вот смогут ли выходить за территория санатория, будет зависеть от конкретного субъекта Российской Федерации и действующих там ограничений.
Открытие санаториев — первый этап смягчения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Михаил Мишустин заявил, что следующим этапом будет запуск курортов в полном объеме. При этом министр и МИД РФ предостерегли россиян от планирования поездок за рубеж, даже несмотря на то, что многие страны уже заявили об открытии курортного сезона.

Новые правила детского отдыха

С 1 июня вступает в силу новый закон, ужесточающий правила для организаций, занимающихся детским отдыхом. Раньше, отправляя детей в летний лагерь, родители не знали, в каких условиях будут содержать детей, а могли судить о них только по отзывам.
Теперь же все организации, занимающиеся детским отдыхом, будут проходить строгую проверку и по ее итогам вноситься в открытый реестр, доступный в интернете.

Рост тарифов ЖКХ

С 1 июня 2020 года плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет в среднем на 4% в зависимости от конкретного региона. В 2019 году тарифы на ЖКХ увеличивались дважды — в январе и июле — в 2020 году второй этап повышения цен запланирован на второе полугодие, пишет News.ru.

Новая схема взимания долгов

Согласно новому закону с 1 июня 2020 года, судебные приставы смогут получить доступ не только к информации по расчетным счетам, но и по всем видам банковских услуг, в том числе о движении средств в валюте. Это значительно усложнит жизнь должникам, скрывающим свои доходы.
В то же время с 1 июня вступает в силу другой закон, дополнивший список доходов, из которых судебным приставам запрещено списывать долги. К ним относятся пенсии, пособия, а также материальная помощь в режиме ЧС, связанная с утратой имущества, гибелью члена семьи или причинения вреда здоровью.

Отмена банковского роуминга

С 1 июня 2020 года отменяется комиссия за межрегиональные денежные переводы между счетами в одном банке. Раньше комиссия за межрегиональные переводы составляла в среднем 1,5%, но не могла превышать 1000 рублей.
На то, что это «межрегиональная дискриминация», а банки не несут никаких технических затрат при подобных переводах, обратил внимание Дмитрий Медведев еще в 2017 году. И вот, спустя три года, новый закон вошел в силу.
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Комментарии 1
Общество , Дмитрий Медведев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , МИД
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