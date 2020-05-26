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Жена рассказала о жестокости Успенского 

Вероника Полынина 16 минут назад
«Я размозжу ему башку»
Фото: РИА Новости
Третья жена Эдуарда Успенского Элеонора Филина рассказала об отношении писателя к ее сыновьям Владу и Денису.
Филина прожила с Успенским семь лет. Когда они поженились, у нее уже было двое детей.
«Он ненавидел Влада, это мягко сказано, и очень не любил Дениса», — рассказала она «360».
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По словам Филиной, Успенский «тиранил» Влада, кричал, ругался на него матом, поднимал руку, однажды запустил в мальчика бутылкой. Он объяснял свое поведение тем, что его в детстве тоже бил отчим, и считал это нормальным.
Однажды Филина предупредила мужа, что Влад скоро вырастет и сможет дать сдачи.
«Тут Успенский стал красным, бесноватым, сказал: «Что?! Да если он только посмеет на меня руку поднять, я возьму первый попавшийся предмет и размозжу ему башку!» Это был один из моментов, почему я от него ушла», — вспоминает она.
Ранее «Рамблер» писал, что дочь Эдуарда Успенского Татьяна в открытом письме призвала не называть литературную премию именем писателя. Она заявила, что ее отец был «очень жестоким» человеком и в течение всей жизни занимался домашним насилием.
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Общество , Элеонора Филина
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