«Я размозжу ему башку»

Третья жена Эдуарда Успенского Элеонора Филина рассказала об отношении писателя к ее сыновьям Владу и Денису.

Филина прожила с Успенским семь лет. Когда они поженились, у нее уже было двое детей.

«Он ненавидел Влада, это мягко сказано, и очень не любил Дениса», — рассказала она «360».

По словам Филиной, Успенский «тиранил» Влада, кричал, ругался на него матом, поднимал руку, однажды запустил в мальчика бутылкой. Он объяснял свое поведение тем, что его в детстве тоже бил отчим, и считал это нормальным.

Однажды Филина предупредила мужа, что Влад скоро вырастет и сможет дать сдачи.

«Тут Успенский стал красным, бесноватым, сказал: «Что?! Да если он только посмеет на меня руку поднять, я возьму первый попавшийся предмет и размозжу ему башку!» Это был один из моментов, почему я от него ушла», — вспоминает она.

Ранее «Рамблер» писал, что дочь Эдуарда Успенского Татьяна в открытом письме призвала не называть литературную премию именем писателя. Она заявила, что ее отец был «очень жестоким» человеком и в течение всей жизни занимался домашним насилием.