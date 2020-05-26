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Москвичка в больнице получила 8 штрафов за нарушение самоизоляции 

Вероника Полынина и ещё 1 45 минут назад
Москвичку в больнице завалили штрафами
Фото: depositphotos.com
Москвичке выписали восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции, пока она находилась в больнице. Об этом сообщает Znak.com.
44-летняя Елена с начала режима самоизоляции работала удаленно. 11 апреля у нее поднялась небольшая температура и держалась около двух недель. Из-за эпидемии женщина не могла попасть в поликлинику, и 24 апреля вызвала врача на дом. Симптомов ОРВИ у нее не нашли, однако выписали постановление на соблюдение режима самоизоляции.
В тот же день Елена узнала, что беременна. 4 мая у нее началось кровотечение, ее отвезли в 36-ю городскую больницу и положили на сохранение.
По словам Елены, в палате с ней лежали две беременные уроженки Киргизии. Обе сильно кашляли, а одна из них по ночам буквально задыхалась от кашля. Елена отмечает, что врачи почти не подходили к ним, поскольку больница была полна коронавирусных больных. Вскоре выяснилось, что одна из соседок Елены тоже больна коронавирусом, а другая начала рожать прямо в палате, а врачи ей не поверили, и ребенок появился на свет прямо на полу палаты в присутствии соседок.
Утром 6 мая у Елены случился выкидыш. Она считает, что виной тому стал пережитый в больнице стресс. 7 мая Елену выписали, а приехав домой, она увидела в приложении «Социальный мониторинг» 8 штрафов за нарушение режима самоизоляции по 4 тысячи рублей каждый.
Женщина намерена обратиться с жалобами в департамент здравоохранения и главное контрольное управление Москвы, чтобы сообщить о сложившейся в больнице ситуации и оспорить выписанные штрафы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил отменить все выписанные через «Социальный мониторинг» штрафы из-за большого количества жалоб москвичей на сбои в работе приложения.
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Общество , Валерий Фадеев , Совет по правам человека
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