Москвичку в больнице завалили штрафами

Москвичке выписали восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции, пока она находилась в больнице. Об этом сообщает Znak.com

44-летняя Елена с начала режима самоизоляции работала удаленно. 11 апреля у нее поднялась небольшая температура и держалась около двух недель. Из-за эпидемии женщина не могла попасть в поликлинику, и 24 апреля вызвала врача на дом. Симптомов ОРВИ у нее не нашли, однако выписали постановление на соблюдение режима самоизоляции.

В тот же день Елена узнала, что беременна. 4 мая у нее началось кровотечение, ее отвезли в 36-ю городскую больницу и положили на сохранение.

По словам Елены, в палате с ней лежали две беременные уроженки Киргизии. Обе сильно кашляли, а одна из них по ночам буквально задыхалась от кашля. Елена отмечает, что врачи почти не подходили к ним, поскольку больница была полна коронавирусных больных. Вскоре выяснилось, что одна из соседок Елены тоже больна коронавирусом, а другая начала рожать прямо в палате, а врачи ей не поверили, и ребенок появился на свет прямо на полу палаты в присутствии соседок.

Утром 6 мая у Елены случился выкидыш. Она считает, что виной тому стал пережитый в больнице стресс. 7 мая Елену выписали, а приехав домой, она увидела в приложении «Социальный мониторинг» 8 штрафов за нарушение режима самоизоляции по 4 тысячи рублей каждый.

Женщина намерена обратиться с жалобами в департамент здравоохранения и главное контрольное управление Москвы, чтобы сообщить о сложившейся в больнице ситуации и оспорить выписанные штрафы.