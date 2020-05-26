Россияне не ждут грузинских артистов в РФ 

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54% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотят того, чтобы знаменитые грузинские артисты приезжали на гастроли в Россию . По их словам, все дело в сильной обиде на Грузию после череды неприятных событий, произошедших некоторое время назад.

Респондентам был задан вопрос: "Вы бы хотели, чтобы грузинские артисты стали вновь приезжать на гастроли в Россию?".

26% опрошенных ответили: «Безразлично». Они стараются не связывать культуру с политикой.

20% участников хотели бы видеть грузинских артистов на российских сценах. Они скучают по былым временам.

«Надоело находиться в напряженных отношениях с Грузией», — подчеркнули респонденты.

В опросе приняли участие 7267 человек.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что поедет на гастроли в Россию, если политика страны изменится. Интервью с актером украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на YouTube.

Также актер заявил, что Россия ведет «неправильную политику».

«Россия огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством, поэзией. Что это все время они соседям доставляют неудобства?» — возмутился актер.

Он подчеркнул, что с 2008 года не был ни в одном российском городе, но призвал разделять политику и народ. По словам Кикабидзе, ему приходит множество приглашений в различные российские города.