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Россияне не ждут грузинских артистов в РФ 

Лера Букина 47 минут назад
Россияне не ждут грузинских артистов в РФ
Фото: ТАСС
54% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотят того, чтобы знаменитые грузинские артисты приезжали на гастроли в Россию. По их словам, все дело в сильной обиде на Грузию после череды неприятных событий, произошедших некоторое время назад.
Респондентам был задан вопрос: "Вы бы хотели, чтобы грузинские артисты стали вновь приезжать на гастроли в Россию?".
26% опрошенных ответили: «Безразлично». Они стараются не связывать культуру с политикой.
20% участников хотели бы видеть грузинских артистов на российских сценах. Они скучают по былым временам.
«Надоело находиться в напряженных отношениях с Грузией», — подчеркнули респонденты.
В опросе приняли участие 7267 человек.
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что поедет на гастроли в Россию, если политика страны изменится. Интервью с актером украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на YouTube.
Также актер заявил, что Россия ведет «неправильную политику».
«Россия огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством, поэзией. Что это все время они соседям доставляют неудобства?» — возмутился актер.
Он подчеркнул, что с 2008 года не был ни в одном российском городе, но призвал разделять политику и народ. По словам Кикабидзе, ему приходит множество приглашений в различные российские города.
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Общество , Вахтанг Кикабидзе , Дмитрий Гордон , Грузия
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