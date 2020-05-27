РАНХиГС обратил внимание на проблему отсутствия сезонных сельскохозяйственных рабочих. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование экспертов. С такими же затруднениями столкнулись и европейские аграрии. Из-за закрытых границ мигранты не могут приехать, а местные жители обычно собирать урожай не хотят. Но есть у европейских производителей и другие проблемы из-за запечатанных границ.

У фермера из Германии Эрнста-Августа Мора есть агробизнес в Литве Калининграде . Он тоже страдает из-за закрытых границ. Но по другим причинам, нежели другие европейские и российские аграрии. У немца высокотехнологичные хозяйства, процессы автоматизированы. Трудятся у него высококвалифицированные работники из Дании , Германии, Франции . Но как вести переговоры с партнерами из других стран, как рассчитать посевные площади? Вот что волнует Мора.

— Вопрос не в рабочих, он в производительности, которая именно вам требуется. Вам нужно меньше рабочих, вам нужны рабочие с высокой квалификацией. Количество — это не проблема

— Но что насчет закрытых границ?

— Вот это для нас действительно проблема. Мы не можем войти в дело, вступить в переговоры, и на данный момент мы вообще не понимаем, что мы можем сделать сейчас и в будущем. Мы не знаем, в какой день откроются границы, как сеять семена, как работать с фермерами за границей, вот в чем моя проблема.

Если же говорить о неквалифицированной рабочей силе, о мигрантах, то это стало большой проблемой для очень многих представителей сельского хозяйства и в России, и в Евросоюзе . В подмосковном «Совхозе имени Ленина» каждый год собирают клубнику 200 мигрантов. В этом году из-за закрытых границ половина приехать не успела, рассказывает генеральный директор предприятия Павел Грудинин

Сбор ягоды — тяжелая ручная многочасовая работа под палящим солнцем. Поэтому местные жители что в России, что в Европе, что в США на нее обычно не соглашаются. Тех, кто готов работать из других регионов, сейчас не привезешь, внутренние границы тоже закрыты, замечает Павел Грудинин.

Павел Грудинин, генеральный директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»: «Россияне, как правило, пойдут, только их тоже нужно перевезти из региона в регион. У нас везде какие-то ограничения по переезду. И сейчас даже для москвичей в условиях самоизоляции приезд в совхоз является целой проблемой, надо же пересечь границу между Москвой и Московской областью. Второе — это общая тенденция. Не каждый человек, живущий в России или в Германии, хочет собирать землянику».

Союз производителей ягод уже предупреждал, что из-за нехватки рабочей силы крупные компании смогут собрать всего 20% урожая. А сезон сбора у этих аграриев, если речь идет о южных регионах, начинается в середине апреля. В Центральной России — с июня, который вот-вот наступит.

Вопрос же с мигрантами так и не решен, границы закрыты на неопределенный срок. И если не решат, то, видимо, урожай останется гнить в полях. На эту же проблему обращали внимание в Волгоградской и Астраханской областях. Глава зернового крестьянского хозяйства из Ростовской области Алексей Жданов недавно общался со своим коллегой из Астрахани.

«Там, где овощи, огороды, я думаю, нужны мигранты. Там, где животноводство, нужны мигранты. Никто работать не хочет в животноводстве. Россиян просто не хватает. Их нет в деревнях. С фермером-огородником из Астрахани разговаривал, в деревне нет жителей, там осталось четыре дома. Кто там будет работать? Естественно, у него только мигранты».

В ЕС в итоге нашли выход. Власти разрешили привозить мигрантов чартерными рейсами. И немецкие, британские аграрии за свои деньги повезли к себе работников из Восточной Европы. РАНХиГС тоже предложил подобный выход, но с условием, чтобы прилетевшие мигранты прошли карантин.

Правда, не закончится ли сбор урожая, пока примут решение, организуют чартеры и пройдет двухнедельный карантин? Еще один предлагаемый выход напоминает о советском прошлом — привлечь студентов. Правда, тогда это была обязаловка, сейчас заставить сложнее.

Прошедшие эту трудовую школу в СССР вспоминают о ней с удовольствием. Но у сегодняшних студентов есть и другие развлечения, помимо песен у костра и свободной любви. Наконец, одна неплохая новость. Урожай плодов в этом году ждут не такой большой из-за весенних заморозков, собрать будет легче — «генерал Мороз» нам снова помог.