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Советовавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили 

Алиса Селезнёва и ещё 9 57 минут назад
Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили
Фото: Администрации Владимирской области/Департамент здравоохранения
Владимирская чиновница Юлия Арсенина, советовавшая девушкам не учиться, а рожать детей, получила повышение. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что в 2019 году занимавшая пост замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина в ходе круглого стола предложила девочкам сначала рожать, а потом получать образование.
Она также посоветовала менять установки общества о ранних родах и перестать считать детей обузой.
Сегодня стало известно, что Арсенина стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, который уволился в связи с переходом на другую работу.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин, пояснили в пресс-службе администрации области.
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Общество , Владимир Сипягин , РИА Новости
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