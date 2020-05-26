Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили

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Владимирская чиновница Юлия Арсенина, советовавшая девушкам не учиться, а рожать детей, получила повышение. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что в 2019 году занимавшая пост замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина в ходе круглого стола предложила девочкам сначала рожать, а потом получать образование.

Она также посоветовала менять установки общества о ранних родах и перестать считать детей обузой.

Сегодня стало известно, что Арсенина стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, который уволился в связи с переходом на другую работу.