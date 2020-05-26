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Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление 

Павел Тиунов 1 час назад
В Израиле учительница, которая, по данным СМИ, заставила до трусов раздеться семилетнюю школьницу из-за отсутствия школьной формы, заявила, что скандал — провокация со стороны матери ученицы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ. Педагог уверяет, что раздела девочку с разрешения ее родительницы.
Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел 18 мая. Мать школьницы, проживающая в городе Петах-Тиква Анна Юсупова разместила в соцсетях фото своей дочери, которую учительница из-за несоответствия одежды девочки требованиям к школьной форме раздела свою подопечную до трусов. Женщина отметила, что ее ребенок теперь не хочет ходить в школу, что ей стыдно, и в результате придется переводить девочку в другую школу.
После появления информации в СМИ педагог заявила, что раздела ученицу только после звонка ее матери. Она уверяет, что спросила родительницу, есть ли у ребенка что-нибудь под платьем, и, услышав в ответ «шорты», решила переодеть девочку в майку с эмблемой школы.
«Девочка не была в трусах в классе», — цитирует телеканал слова учительницы.
Педагог также отметила, что мать школьницы заставила свою дочь раздеться до трусов и в таком виде сфотографировала ребенка. Примечательно, что учительница уже обратилась за помощью к адвокату. Юрист заявил, что слова педагога были проверены на детекторе лжи, который подтвердил искренность учительницы.
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Общество , Видео , Анна Юсупова , РЕН ТВ , Израиль
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