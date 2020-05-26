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Дед мужа Скабеевой скончался от коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 7 26 мая 2020
В семье Скабеевой горе
Фото: Lenta.ru
Муж Ольги Скабеевой телеведущий Евгений Попов заявил в своем Telegram-канале, что сегодня ночью скончался его дед, океанолог и полярник Григорий Хлоев, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
«Коронавирус и старые болячки. 96 лет. Был очень крепкий, но не сдюжил. Большой советский учёный. Океанолог, гидролог, полярник», — написал он.
По словам телеведущего, его дед «открыл секреты сибирской погоды, помогал становлению полярной авиации, точно знал, что происходит внутри урагана и глубоко под водой».
«Наука потеряла мощного исследователя, а я деда. Покойся с миром, Григорий Сергеевич! Уверен, там, где ты сейчас, тоже глубокие моря и сильные бури, без которых ты не мог», — заявил Попов.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8915, до 362 342 человек. Ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» высказала мнение, что для того, чтобы граждане РФ соблюдали режим самоизоляции и не болели, необходимо постоянно запугивать их страшными историями про коронавирус. Журналистка отметила, что пришла к такому неутешительному выводу, основываясь на личных наблюдениях.
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Общество , Коронавирус , Ольга Скабеева , Евгений Попов
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