Переводчик, блогер и кинокритик Дмитрий Пучков , более известный как Гоблин, в интервью телеканалу РЕН ТВ отреагировал на появление компьютерной игры по мотивам Великой Отечественной войны, в которой побеждают фашисты.

По его словам, для разработчиков, которые являются украинцами, основной целью было не выпустить качественный продукт, а «нагадить России».

Речь идет о стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg за авторством студии разработки компьютерных игр Starni Games. Гоблин подчеркнул, что никогда раньше об этой компании не слышал. Он также отметил, что в производство псевдоисторической игры было вложено крайне мало средств, поскольку ее качество на выходе «оставляет желать лучшего». Поэтому блогер предположил, что основной целью украинских разработчиков было — задеть Россию.

«На Украине совершили государственный переворот, к власти пришли нацисты, для них это абсолютно нормально. Делается это в том числе для того, чтобы хоть как-то нагадить России», — подчеркнул Пучков.

Он добавил, что если на Западе подобные явления являются нормой, то для российской молодежи в появлении подобных игр кроется опасность, поскольку у молодых россиян могут формироваться «крайне странные идеи».

В игре Strategic Mind: Blitzkrieg, как сообщал «Рамблер», пользователю предлагается помочь Гитлеру завоевать мир. Трейлер военной стратегии, опубликованный до релиза игры, демонстрирует парад фашистов на Красной площади в побежденной Москве.