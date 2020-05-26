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«Домашний тиран»: дочь Успенского рассказала о насилии 

Алиса Селезнёва и ещё 16 19 минут назад
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна написала открытое письмо, в котором заявила, что ее отец был «очень жестоким» человеком и попросила не называть его именем литературную премию. Письмо было опубликовано изданием «Собеседник».
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Как сообщал «Рамблер», Эдуард Успенский — автор детских книг, придумавший крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, дядю Федора, почтальона Печкина, пса Шарика. Был одним из создателей программ «Спокойной ночи, малыши!» и «В нашу гавань заходили корабли».
«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…», — заявила Татьяна Успенская.
Она отметила, что насилие было физическим, психологическим и эмоциональным и повторялось по отношению как к ней и ее матери, так и к внукам и детям другой жены — телеведущей Элеоноры Филиной.
«Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…», — заявила она в открытом письме.
Успенская пояснила, что отец принуждал дочь и внуков на публику изображать счастливую семью, при этом у него были проблемы с алкоголем, но он отказывался лечиться, обратившись за помощью в секту.
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Общество , Видео , Другое , Элеонора Филина , Эдуард Успенский , ИД "Собеседник"
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