Число выздоровевших от COVID-19 в России побило рекорд 

Из российских больниц за последние 24 часа выписали 12 331 человека, выздоровевшего после заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф». Это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.

За все время наблюдения в России выздоровели 131 129 таких пациентов. Общее число выявленных пациентов с коронавирусом к 26 мая достигло 362 342-х, 3807 из них скончались.

Как писал «Рамблер», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациентам с COVID-19 требуется много времени на выздоровление.

Она заявила, что пока в организме человека остается вирус, российские врачи не признают его выздоровевшим.