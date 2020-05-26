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Число выздоровевших от COVID-19 в России побило рекорд 

Мария Иванова и ещё 48 54 минуты назад
Число выздоровевших от COVID-19 в России побило рекорд
Фото: РИА Новости
Из российских больниц за последние 24 часа выписали 12 331 человека, выздоровевшего после заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф». Это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.
За все время наблюдения в России выздоровели 131 129 таких пациентов. Общее число выявленных пациентов с коронавирусом к 26 мая достигло 362 342-х, 3807 из них скончались.
Как писал «Рамблер», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациентам с COVID-19 требуется много времени на выздоровление.
Она заявила, что пока в организме человека остается вирус, российские врачи не признают его выздоровевшим.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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