Испанский журналист пишет о своем взгляде на российский общепит. Автор рассказал и про недорогие столовые, и про рестораны, в которых люстры обходятся хозяину в большую сумму, чем зарплата официанта. Отдельное внимание он уделяет работе заведений во время пандемии и описывает плачевное положение официантов.

Если в России вы вдруг очутились среди бабушек и молодых ребят, стоящих в очереди за домашней и дешевой едой, окруженные запахом цветной капусты и звуком гремящих ложек, скорее всего вы находитесь в столовой, улучшенной версии советского общепита. В таком месте еда всегда вкусная, но не более того, хотя внешний вид заведения не обнадеживает. В одном меню уживаются и полезные блюда, и жаренное — по вкусу любому бунтарю.

Есть в Москве и рестораны, в которых на люстры тратят больше, чем на зарплаты поваров. При этом посетителей не сильно волнует качество блюд, для них главное — это наличие красивого фона для селфи. От поваров в этой стране уже давно не ожидают чудес. В своей книге «Тайны советской кухни» Анна фон Бремзен рассказывает, что столовая в Кремле была настолько плоха, что Ленин приказал с этим разобраться. Как оказалось, помимо разрешения проблемы продуктовых поставок, профессиональных поваров заменили на угодных советской идеологии — на кухне у шеф-повара Альберто Чикоте они не продержались бы и пяти минут.

Конечно же есть в Москве и заведения, которые могли бы посоперничать и с испанскими, похожими друг на друга и известные своими долгими застольными посиделками.

Но этот вирус загубил всю индустрию без исключения. Рестораны выживают за счет сервиса доставки еды на дом. Русским официантам надоела эта ситуация, и они начали публиковать в интернете фотографии, на которых они позируют обнаженными с одной лишь медицинской маской на лице, под хэштегом #голыерестораны. Снятие ограничений по регионам в такой большой стране обошло их стороной. Они хотят узнать дату открытия ресторанов: «Чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты?». Еще хуже им будет, если плохие повара за время карантина научились готовить.