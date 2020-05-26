Браконьеры пошли на преступление века

Во вторник, 26 мая, зрители онлайн-кинотеатра Okko увидят новинки о неаполитанских мошенниках и жертвах медицинского эксперимента, оказавшихся взаперти во время эпидемии.

9:00, зрители Okko Утром, в, зрители Okko проведут утреннюю разминку . Тренировка проекта #ФитнесПротивВируса позволит зрителям любого возраста поддержать физическую форму, укрепить здоровье и иммунитет в домашних условиях.

14:00 зрители Okko приготовят суп из брокколи зрители Okko приготовят суп из брокколи вместе с Яной Першиной . Новый видео-урок от Novikov School.

21:00 — новая сказка — новая сказка на ночь от Okko. Актриса сериалов «Анжелика» и «Ведьма» Мария Баева прочитает сказку Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».

22:00 зрителей Okko ждет еще одна новинка — шведский сериал зрителей Okko ждет еще одна новинка — шведский сериал «В изоляции» . Героини сериала — молодые девушки — оказались в изоляции в разгар эпидемии нового вируса. Они выясняют, что стали участницами страшного медицинского эксперимента. Возможно, именно от них зависит судьба всего человечества.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.