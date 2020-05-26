Браконьеры пошли на преступление века

Во вторник, 26 мая, зрители онлайн-кинотеатра Okko увидят новинки о неаполитанских мошенниках и жертвах медицинского эксперимента, оказавшихся взаперти во время эпидемии.
Утром, в 9:00, зрители Okko проведут утреннюю разминку. Тренировка проекта #ФитнесПротивВируса позволит зрителям любого возраста поддержать физическую форму, укрепить здоровье и иммунитет в домашних условиях.
В 12:00 зрителей ждет краткий и увлекательный экскурс в жизнь мозга от Андрея Курпатова. В лекции для детей «Каникулы со Сбером: Зачем нам мозг и как его развивать» врач-психотерапевт расскажет, кем бы мы были, если бы наш мозг был другим.
В 14:00 зрители Okko приготовят суп из брокколи вместе с Яной Першиной. Новый видео-урок от Novikov School.
В 16:00 Okko приглашает отправиться в путешествие с британским шеф-поваром Гордоном Рамзи. В сериале «Путешествие Гордона Рамзи, Джино и Фреда» трое друзей знакомятся с кухней и традициями разных стран. Попутчики Рамзи — итальянский шеф Джино Д'Акомпо и метрдотель-француз Фред Сирье — попытаются доказать превосходство своих стран.
В 17:00 — новинка Okko, ярка итальянская комедия «Неаполитанские мошенники» о трио браконьеров, которые решаются пойти на преступление века.
В 19:00 зрителей ждет онлайн-перфоманс по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство». Присоединившись к трансляции, зрители окажутся в Петербурге начала ХХ века и станут свидетелями судебного процесса по запутанном делу. Присяжным (Мария Миронова, Константин Богомолов, Алексей Пивоваров, Татьяна Толстая) предстоит вынести вердикт, на который зрители смогут влиять в режиме реального времени.
В 21:00 — новая сказка на ночь от Okko. Актриса сериалов «Анжелика» и «Ведьма» Мария Баева прочитает сказку Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».
В 22:00 зрителей Okko ждет еще одна новинка — шведский сериал «В изоляции». Героини сериала — молодые девушки — оказались в изоляции в разгар эпидемии нового вируса. Они выясняют, что стали участницами страшного медицинского эксперимента. Возможно, именно от них зависит судьба всего человечества.
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.