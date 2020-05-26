В Бурятии за сутки выявили 59 случаев COVID-19 

Пятьдесят девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Бурятии , общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 1313, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08.00 часов 26.05.2020 зарегистрировано 1313 (+59) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ — 728", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что с начала пандемии вылечились 618 человек, умерли восемь пациентов. В стационарах лечатся 527 больных, в том числе 61 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. В пансионате находятся 160 пациентов. В реанимации находятся 14 человек, в том числе три человека на ИВЛ.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.