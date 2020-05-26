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Россиянкам отказываются проводить аборты во время самоизоляции 

Ura.Ru 45 минут назад
Жительницам России под предлогом карантина в больницах отказываются проводить аборты. На врачей пожаловалась супруги, которые в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, лишились работы.
Москвичка рассказала изданию «Свободная пресса», что обратилась к гинекологам с просьбой провести аборт, как только узнала, что беременна. В семье уже есть один ребенок, но из-за потери работы супруги побоялись рожать второго. «В государственной поликлинике направление на аборт мне дать отказались», — пожаловалась Анна (имя девушки изменено).
По ее словам, врач прямым текстом сообщила, что сделать аборт во время пандемии по ОМС практически невозможно, так как все плановые операции отменены, а аборт как раз относится к таковым.
«Гинеколог в женской консультации сказала, что из-за эпидемии прервать беременность решили многие женщины. Большинство семей потеряли работу, и даже если они были готовы к появлению ребенка, то теперь вынуждены отложить эту идею до лучших времен», — передает слова медика москвичка. Аборт она в итоге сделал платно в частной клинике.
Девушка считает, что под предлогом пандемии государство проводит противоабортную политику в стране. «Хотят поднимать демографию, чтобы женщины и во время эпидемии рожали. Кто будет потом содержать этих женщин и детей, не очень понятно», — задается вопросом несостоявшаяся мама.
Москвичку поддержали в фонде «СоцФем Альтернативы». Его активистка Айтен Якубова считает, что даже после отмены самоизоляции и карантийных мер власти постараются сохранить ограничения для проведения абортов по системе ОМС, чтобы поднять демографию в стране. «Мы боимся, что вирус закончится, а ограничения останутся. Последствия тех ограничений, которые есть сейчас, и так растянутся на десятилетия: дети ведь будут расти в семьях, которые их не хотели», — считает Якубова. Юрист кризисного центра для женщин «ИНГО» Диана Рамазанова советует женщинам на приеме у гинеколога просить врача письменное объяснение почему отказывают в аборте, а также выяснять у страховой компании где проводят такие операции в условиях карантина и связываться с медиками этих больниц.
В начале мая Русская православная церковь (РПЦ) выступила за введение моратория на проведение абортов во время пандемии коронавируса. Там заявили, что подобное оперативное вмешательство может поспособствовать распространению инфекции.
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Общество , Видео , РПЦ , интернет-издание "Свободная пресса"
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