«Все необходимые меры безопасности приняты. За последние месяцы наши медики в целом справились с распространением коронавируса. И парад станет для нас очень радостным событием», — сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя решение властей провести парад Победы 24 июня.

«Проведение парада Победы — это знак того, что Россия постепенно возвращается к нормальной жизни, — сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. — Если бы был риск серьезной вспышки коронавируса, никто не стал бы организовывать парад, проводить ЕГЭ и возобновлять чемпионат России по футболу. Но сейчас мы можем себе это позволить. Кроме того, за месяцы самоизоляции люди истосковались по нормальной жизни».

Эксперт также отметила, что для проведения парада выбрана «символичная, заряженная смыслом и значением дата».

«Ведь 24 июня 1945 года прошел первый Парад Победы на Красной площади. Потому для всех нас парад станет очень радостным и своевременным событием», — предположила Федорова.

При этом собеседница отметила, что нынешняя ситуация в российской истории не имеет аналогов.

«Я не специалист-вирусолог, но думаю, что все необходимые меры безопасности приняты. Очевидно, что за последние месяцы наши медики в целом справились с распространением коронавируса, доказав, что они героические люди», — заключила Федорова.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин объявил, что парад Победы намечен в Москве на 24 июня. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада, в том числе обеспечить сохранение дистанции. Путин также предложил провести всероссийскую акцию «Бессмертный полк» на месяц позже — 26 июля, приурочив ее ко Дню Военно-морского флота.

Добавим, что также решено возобновить с 21 июня чемпионат страны по футболу. Кроме того, на прошлой неделе президент сообщил, что в конце июня в России состоится и единый госэкзамен (ЕГЭ).