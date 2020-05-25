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Путин наградил восемь россиян орденом «Родительская слава» 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Путин наградил россиян орденом «Родительская слава»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин наградил восемь россиян орденом "Родительская слава", еще 11 человек получили медаль ордена. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правой информации.
Орден "Родительская слава" был присвоен Гошкодерю Владимиру и Ларисе из Оренбургской области, Любушкиным Владимиру и Лилии из Хабаровского края, Шемяковым Сергю и Валентине из Санкт-Петербурга, указано в документе. Орден также получили Курбанова Курбана и Муртузалиев Сапият из Дагестана.
Обладателями медали ордена "Родительская слава" стали Барановы Владимир и Светлана из Томской области, Зиятдиновы Булат и Фирая из Татарстана, Кислицыны Николай и Наталья из Кировской области, Новиковы Алексей и Эвелина из Тверской области, Симоновы Роман и Ольга из Якутии, а также Свининых Нина из Кировской области.
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Общество , Владимир Путин , Курбан Курбанов
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