В Китае назвали самые загадочные места России 

Китайский информационный портал Sohu назвал 10 самых загадочных мест в России, передает ТАСС.
В список вошли Саамские лабиринты Карелии, воздвигнутая эскимосами Китовая аллея на острове Итыгран у берегов Чукотки, поселение Аркаим в Челябинской области и озеро Светлояр, в котором, по легенде, затонул древний Китеж-град.
Кроме того, в рейтинге загадочных мест России оказались Телецкое и Плещеево озера, Васюганские болота, Кашкулакская пещера, Патриаршие пруды и гора Холатчахль, где погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к гражданам с призывом не выезжать за границу и провести отпуска в России.