С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава за прошлую пятницу, 22 мая, передает ТАСС со ссылкой на директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмилу Летникову

Она подчеркнула, что в российских регионах работает более тысячи специальных комиссий, которые проводят расследования по факту смерти медиков.

«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. (…) Мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования (ФСС), который в свою очередь опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти», — сказала Летникова.

Ранее сообщалось, что в одном только Санкт-Петербурге с начала эпидемии более 3 тысяч медиков заразились коронавирусом, восемь человек умерли. Об этом сообщил генеральный директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

«Причем большинство случаев связано с выполнением своих функциональных обязанностей», — подчеркнул Шляхто.

В общей сложности в России COVID-19 подтвердили у 362 342 человек. 131 129 человек выздоровели, 3807 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.