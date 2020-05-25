Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне отменили запрет на свадьбы по исламским канонам 

РИА Новости 3 часа назад
В Чечне отменили запрет на свадьбы по исламским канонам
Фото: РИА Новости
Духовенство Чечни сняло запрет на проведение обряда бракосочетания по исламским канонам, введенный в апреле из-за коронавируса, сообщил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.
Муфтият Чечни 13 апреля запретил бракосочетания в республике по исламским канонам из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.
"С сегодняшнего дня мы снимаем запрет и даем разрешение на проведение обряда бракосочетания, но при этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора об ограниченном числе участников церемонии", — сказал Межиев в видеообращении в официальном аккаунте муфтията в Instagram.
По его словам, свадебные торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок и провести после снятия всех ограничений по коронавирусу.
Он призвал при организации церемонии соблюдать санитарные меры и ограничения, введенные в республике в связи с пандемией.
В Чечне, по данным минздрава, зарегистрировано 1090 случаев заражения коронавирусом, 660 из них вылечились, 13 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Комментарии
Общество , Роспотребнадзор , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Видео
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
00:12
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
Армия
Названа дата старта ЕГЭ
00:16
Названа дата старта ЕГЭ
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение