В Чечне отменили запрет на свадьбы по исламским канонам 

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Духовенство Чечни сняло запрет на проведение обряда бракосочетания по исламским канонам, введенный в апреле из-за коронавируса, сообщил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

Муфтият Чечни 13 апреля запретил бракосочетания в республике по исламским канонам из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

"С сегодняшнего дня мы снимаем запрет и даем разрешение на проведение обряда бракосочетания, но при этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора об ограниченном числе участников церемонии", — сказал Межиев в видеообращении в официальном аккаунте муфтията в Instagram.

По его словам, свадебные торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок и провести после снятия всех ограничений по коронавирусу.

Он призвал при организации церемонии соблюдать санитарные меры и ограничения, введенные в республике в связи с пандемией.

В Чечне, по данным минздрава, зарегистрировано 1090 случаев заражения коронавирусом, 660 из них вылечились, 13 человек скончались.

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