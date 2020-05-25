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Россиян обрекли на вечное сосуществование с коронавирусом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Россиян обрекли на вечное сосуществование с коронавирусом
Фото: ТАСС
Россиянам придется привыкнуть к условиям «новой нормальности», в которой будет существовать и распространяться коронавирус COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга в доме правительства.
«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить», — сказала она, добавив, что «мы уже многое умеем», в том числе и жить вместе с коронавирусом, сохраняя при этом здоровье.
В ходе того же брифинга Попова заявила, что масочный режим в стране будет действовать еще один-два месяца. Кроме того, глава ведомства предупредила, что россияне, которые будут возвращаться домой из зарубежных стран, будут самоизолироваться на две недели за свой счет.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом призвал россиян не торопиться с планированием зарубежных поездок.
Он заявил, что коронавирус был завезен в Россию из-за границы, поэтому россиянам в целях безопасности в ближайшее время лучше отказаться от зарубежного туризма, передает NEWS.ru
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Комментарии 1
Общество , Анна Попова , Михаил Мишустин , Роспотребнадзор
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