Попова предупредила об опасности выезда за рубеж 

Выезжать за рубеж в условиях распространения новой коронавирусной инфекции "крайне нежелательно", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова . Об этом сообщает РИА "Новости".

Уровень тестирования на коронавирус в разных странах отличается, отметила Попова. Она предупредила, что существуют страны, в которых тестирование почти не проводится, при этом имеются выявленные случаи новой коронавирусной инфекции.

В случае выезда из страны, граждане России должны будут при возвращении самоизолироваться на две недели за свой счет, чтобы предотвратить опасность распространения вируса, добавила глава Роспотребнадзора. По ее словам, при планировании отпуска на ближайшие три месяца важно учитывать риск заражения коронавирусом.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.