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Более 300 медиков в Башкирии заболели COVID-19 

РИА Новости и ещё 19 2 часа назад
Более 300 медиков в Башкирии заболели COVID-19
Фото: РИА Новости
Коронавирусную инфекцию выявили у более 300 медицинских работников в Башкирии, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"В Башкирии новой коронавирусной инфекцией заболели более 300 медицинских работников. Минздравом совместно с Фондом социального страхования ведется реестр данных работников. По каждому случаю заражения COVID-19 у нас работает специальная комиссия по протоколу", — заявил Забелин на брифинге, отметив, что члены комиссии определяют риски, формируют необходимый пакет документов для выплат этим медикам.
По данным ведомства, на 26 мая в республике зарегистрировано 2851 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. "На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 846 человек. Из них тяжелых — 39, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ — 7 человек", — сказал на брифинге министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , COVID-19 , Максим Забелин , Минздрав РФ , Фонд социального страхования РФ , Башкортостан
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