Более 300 медиков в Башкирии заболели COVID-19 

Коронавирусную инфекцию выявили у более 300 медицинских работников в Башкирии , заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин

"В Башкирии новой коронавирусной инфекцией заболели более 300 медицинских работников. Минздравом совместно с Фондом социального страхования ведется реестр данных работников. По каждому случаю заражения COVID-19 у нас работает специальная комиссия по протоколу", — заявил Забелин на брифинге, отметив, что члены комиссии определяют риски, формируют необходимый пакет документов для выплат этим медикам.

По данным ведомства, на 26 мая в республике зарегистрировано 2851 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. "На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 846 человек. Из них тяжелых — 39, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ — 7 человек", — сказал на брифинге министр.

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