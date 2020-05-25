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В России заявили об отсутствии возможности возобновить поездки за границу 

Lenta.ru 49 минут назад
В РФ не нашли возможности возобновить поездки за границу
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса. Его слова приводит «Интерфакс».
Выступая на брифинге, Чернышенко отметил, что понимает необходимость и важность путешествий для современных людей.
«Но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня нет», — уточнил вице-премьер.
Он также добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще считает риск развития пандемии очень высоким и пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на зарубежные путешествия.
Ранее в мае вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж. По его мнению, это произойдет после открытия границ, международного сообщения и возобновления работы посольств. Эксперт подчеркнул, что лучше всего планировать туристические поездки на третий квартал текущего года (июль-сентябрь).
Россия закрыла границы с 30 марта 2020 года, чтобы не допустить распространения коронавируса. Право пересекать границу имеют только военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной промышленности, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.
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Общество , Дмитрий Горин , Дмитрий Чернышенко , Ассоциация туроператоров России , ВОЗ , Интерфакс
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