Россиянам обозначили сроки масочного режима 

Анна Попова. Россиянам придется соблюдать масочный режим еще как минимум один-два месяца. Об этом, как передает ТАСС , заявила глава Роспотребнадзора , главный санитарный врач России

«Главное, что нужно помнить — что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — сказала она на брифинге, посвященном восстановлению туристической отрасли.

По словам Поповой, «с вирусом нам придется жить долго», поэтому придется также соблюдать требования по мытью рук, чистоте помещений, обеззараживанию посуды и другие.

Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация в России постепенно стабилизируется, «это совершенно безусловный факт». По ее словам, в России предпринимаются все меры для защиты здоровья граждан, покидать пределы страны не рекомендуется.

«Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка 100 тыс. новых случаев, это только те, о которых известно, потому что уровень тестирований крайне разный в разных станах и есть страны, где тестирование практически не проводится и, безусловно, больные там есть», — заявила Попова.

Особенно сложная ситуация в настоящий момент наблюдается в Южной Америке, в Африке и ряде стран Азии, отметила глава ведомства.

Попова заявила, что новый вирус учится жить в человеческой популяции.

"Вирус тоже учится жить в человеческой популяции, и вот это взаимодействие должно помочь нам выработать новые правила, и мы делаем это постоянно. Эти правила сделают нашу жизнь проще и легче при том, что вирус, безусловно, продолжит свою циркуляцию. Мы должны научиться с вами так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось, при том, что вирус останется с нами, сегодня это очевидно", — добавила глава Роспотребнадзора.

Как сообщал «Рамблер», в России к 25 мая выявлено 353 427 случаев коронавируса, за сутки число зараженных возросло на 8 946 человек. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.