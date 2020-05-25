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Переехавшая во Львов судья просит о помощи из-за угроз 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Переехавшая во Львов судья просит о помощи из-за угроз
Фото: ТАСС
Судья Катерина Котельва, которая несколько лет назад переехала из Донецка во Львов, заявила, что подвергается преследованиям и боится за свою жизнь и здоровье. Об этом она рассказала в паблике «Судді України» в Facebook.
По словам судьи, она «была переведена во Львов из Донецка в 2015 году» и уже через несколько месяцев после переезда столкнулась блокировкой прямо в зале заседания, когда вела дело украинских националистов.
«Около шести часов меня удерживали прямо в зале суда без возможности выйти в туалет и под постоянными угрозами физической расправы. В моём понимании это ЧП — судью заблокировали. Однако ВСЕ органы, призванные обеспечивать порядок в суде и защиту судей полностью бездействовали», — рассказала она.
Котельва отметила, что сбежала в тот день из здания суда, однако затем была вынуждена пойти на уступки в деле и отпустить подсудимых под домашний арест.
В 2017 году, по словам судьи, ее попыталась уволить, так как на «абсолютно и полностью независима». Однако в итоге ей удалось вернуться к работе. Теперь же, уверена судья, в отношении нее готовится какая-то провокация.
«За мной ездят машины и постоянно демонстративно ходят люди с рациями. (…) Я не могу выйти из дома. Вы хотите независимый суд? Откуда ему взяться? Я за пять лет во Львове потеряла здоровье и нервы, страдаю от хронической жесточайшей бессонницы, вешу 48 кг. Это цена моей независимости. И моего патриотизма», — заявила она, обратившись за помощью.
«Рамблер» писал, что ранее представители Нацдружины Украины разбили яйцо о голову депутата Николаевского городского совета Павла Зоткина из-за его публикации в Facebook с поздравлением с Днем защитника Отечества.
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Общество , Происшествия , Украина , Донецк , Львов
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