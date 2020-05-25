«Коронавирус исчезнет через 2 недели»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Исчезнет через 2 недели»: прогноз врачей по COVID-19 

Артём Кульша 37 минут назад
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 находится на последней стадии. Об этом, как сообщает El Nacional, заявил испанский инфекционист Бенито Альмиранте.
Они среди нас: найдены суперраспространители COVID-19
Альмиранте, как сообщал «Рамблер», — глава отдела инфекционных заболеваний в больнице «Валь д'Эброн» в Барселоне. Вчера он заявил, что распространение коронавирусной инфекции идет на убыль в результате введенных ограничительных мер и самой природы заболевания.
«Распространение COVID-19 очень похоже на сезонный грипп», — отметил врач.
По его словам, коронавирусная инфекция, как и грипп, сначала быстро и широко распространилась, после чего ее распространение постепенно замедлилось. Летом грипп практически исчезает.
В данной связи Альмиранте высказал мнение, что, высока вероятно, распространение коронавирусной инфекции станет абсолютно незначительным уже через две-три недели. Также он назвал маловероятными новые крупные вспышки заболевания COVID-19.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в октябре-ноябре в стране возможна новая волна распространения коронавирусной инфекции.
Комментарии 19
Общество , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился за помощью к Израилю
Зеленский обратился за помощью к Израилю
«Роскосмос» создаст наследника «Бурана»
«Роскосмос» создаст наследника «Бурана»
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Бузовой обеспечили тройную охрану
Бузовой обеспечили тройную охрану
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
03:26
Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым
Происшествия
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
00:56
Лещенко оценил дискуссию о «бедствующих» артистах
Шоу-бизнес
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
00:57
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение