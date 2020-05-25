«Коронавирус исчезнет через 2 недели»

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 находится на последней стадии. Об этом, как сообщает El Nacional, заявил испанский инфекционист Бенито Альмиранте.

Альмиранте, как сообщал «Рамблер», — глава отдела инфекционных заболеваний в больнице «Валь д'Эброн» в Барселоне. Вчера он заявил, что распространение коронавирусной инфекции идет на убыль в результате введенных ограничительных мер и самой природы заболевания.

«Распространение COVID-19 очень похоже на сезонный грипп», — отметил врач.

По его словам, коронавирусная инфекция, как и грипп, сначала быстро и широко распространилась, после чего ее распространение постепенно замедлилось. Летом грипп практически исчезает.

В данной связи Альмиранте высказал мнение, что, высока вероятно, распространение коронавирусной инфекции станет абсолютно незначительным уже через две-три недели. Также он назвал маловероятными новые крупные вспышки заболевания COVID-19.